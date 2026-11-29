Une charge qui pèse surtout sur les budgets serrés

L'assurance emprunteur représente une part significative du coût total d'un crédit immobilier. Selon les profils et les durées d'emprunt, elle peut représenter une fraction non négligeable du montant remboursé sur la vie du prêt. Pour les ménages modestes, cette dépense s'ajoute à des taux d'endettement souvent proches du plafond autorisé et réduit la capacité de financement au moment de l'achat.

Le mécanisme est simple : la banque exige une couverture en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité de travail, afin de garantir le remboursement du prêt. La prime est calculée en fonction de l'âge de l'emprunteur, de la durée du crédit, du capital emprunté et de son état de santé. Elle s'ajoute aux mensualités et n'est pas toujours perçue comme un poste de dépense à part entière par les emprunteurs.

Or, cette prime est plus élevée pour les personnes âgées, pour celles exerçant certaines professions considérées comme à risque, et pour celles présentant des antécédents médicaux. Les ménages modestes, souvent plus jeunes et moins informés sur les alternatives, subissent de plein fouet ces majorations sans toujours en mesurer l'origine.

Des marges de négociation souvent ignorées

Depuis plusieurs années, le cadre réglementaire permet à l'emprunteur de choisir une assurance différente de celle proposée par sa banque. Cette possibilité, connue sous le nom de délégation d'assurance, reste toutefois peu utilisée. Une partie des emprunteurs ignore qu'elle existe ou craint que la banque ne refuse le prêt si la couverture externe n'est pas jugée équivalente.

Les contrats proposés par des assureurs spécialisés affichent parfois des primes inférieures à celles des assurances de groupe bancaires, notamment pour les profils jeunes et en bonne santé. La différence peut être sensible sur la durée du prêt. Mais cette alternative n'est pas systématiquement avantageuse : les garanties exigées par la banque doivent être respectées à l'identique, et les contrats individuels peuvent devenir plus coûteux avec l'âge ou exclure certaines pathologies.

Les ménages modestes sont aussi ceux qui disposent du moins de temps et d'information pour comparer les offres. La constitution du dossier, la lecture des conditions générales et la vérification des garanties représentent un travail que peu de foyers entreprennent seuls. Les courtiers et intermédiaires peuvent faciliter cette démarche, mais leur intervention n'est pas gratuite et leur rémunération est parfois intégrée à la prime. À consulter également : Albertsellsphoenix.

Vérifier le taux de prime appliqué et son mode de calcul (âge, capital, durée).

Comparer la couverture exigée par la banque avec les garanties réellement souscrites.

Se renseigner sur la délégation d'assurance avant la signature de l'offre de prêt.

Signaler tout changement de situation (profession, santé) pouvant modifier la prime.

Un impact direct sur le reste à vivre

Pour un ménage modeste, chaque euro prélevé au titre de l'assurance emprunteur réduit le budget disponible pour les autres postes de dépense. Le reste à vivre, c'est-à-dire la somme qui demeure après paiement des charges fixes, s'en trouve diminué d'autant. Ce phénomène est d'autant plus marqué que le prêt est long et que la prime est indexée sur l'âge de l'emprunteur.

Certaines situations aggravantes méritent d'être signalées. Les emprunteurs en invalidité ou en arrêt de travail prolongé peuvent voir leur prime augmenter, voire leur couverture refusée, au moment du renouvellement. Les ménages qui souscrivent un prêt à un âge avancé supportent des primes plus lourdes, alors même que leur capacité de remboursement est plus contrainte. Enfin, les foyers qui ignorent l'existence de la délégation continuent de payer l'assurance du groupe bancaire sans comparaison possible.

Le sujet reste toutefois encadré par des règles protectrices : l'emprunteur peut changer d'assurance en cours de prêt, sous conditions, et la banque ne peut pas refuser une couverture équivalente. Ces dispositions ne se substituent pas à une démarche active du souscripteur. L'absence de comparaison, plus que le niveau des primes lui-même, constitue souvent la principale source de surcoût pour les ménages aux revenus limités.