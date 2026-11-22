La hausse des droits de mutation n'est pas générale : chaque département vote son taux, dans les limites fixées par la loi. Et contrairement aux idées reçues, ces « frais de notaire » ne rémunèrent pas le notaire, mais financent surtout les collectivités.

Les droits de mutation augmentent-ils vraiment partout ?

La question revient à chaque achat immobilier : les frais de notaire vont-ils encore grimper ? Depuis plusieurs années, une hausse des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) est régulièrement annoncée, puis appliquée dans certains départements seulement. Il ne s'agit donc pas d'un mouvement national uniforme, mais d'une décision laissée à la main des conseils départementaux, qui peuvent voter une augmentation dans une limite fixée par la loi.

Le contribuable qui entend parler d'une hausse générale doit donc d'abord vérifier le département du bien acheté. Un acquéreur en Île-de-France, en Bretagne ou en Occitanie ne se trouve pas dans la même situation selon le vote local. À consulter également : 192orangegrove301.

Ce que recouvrent réellement les « frais de notaire »

L'expression est trompeuse. La rémunération du notaire ne représente qu'une part minoritaire de la somme versée au moment de la signature. L'essentiel correspond aux droits de mutation, un impôt perçu par le département, auquel s'ajoutent des taxes locales et la contribution de sécurité immobilière.

Quand un département relève son taux, c'est donc la fiscalité locale qui augmente, pas les honoraires du notaire. Ce dernier collecte la somme pour le compte de l'État et des collectivités. Cette confusion entretient l'idée fausse d'un notaire qui s'enrichirait à chaque transaction.

Qui décide, et dans quelles limites

Les conseils départementaux votent le taux applicable aux ventes de logements anciens. Ce taux peut être relevé dans un plafond encadré par la loi, ce qui explique les écarts observés d'un territoire à l'autre. Les primo-accédants bénéficient toutefois de dispositifs spécifiques, et certains départements ont choisi de ne pas activer la hausse.

Le logement neuf, les terrains et certains types de biens suivent des règles distinctes. Un acheteur ne peut donc pas transposer le taux affiché pour l'ancien à toutes ses acquisitions.

Ce que cela change concrètement pour l'acquéreur

Pour un particulier, la hausse se traduit par un besoin de trésorerie plus élevé au moment de la signature. Le budget d'acquisition doit être recalculé, car la différence peut représenter plusieurs milliers d'euros sur un bien courant. Les banques intègrent parfois ces frais dans le financement, mais pas systématiquement.

Plusieurs points méritent attention avant de conclure à une mauvaise affaire :

le taux dépend du département du bien, pas du domicile de l'acheteur ;

les exonérations et abattements varient selon le profil et la nature du bien ;

une simulation chiffrée, réalisée avant l'offre, reste la seule base fiable pour arbitrer.

La hausse n'est donc ni générale ni automatique. Elle relève de choix budgétaires locaux, révisables, et son impact dépend étroitement du projet de chacun.