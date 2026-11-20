Des parcelles lunaires ou martiennes vendues pour quelques euros sur simple déclaration : un commerce lucratif bâti sur une faille du traité de l'espace de 1967. Mais que valent vraiment ces titres de propriété ?

Des parcelles extraterrestres vendues sur simple déclaration

Sur plusieurs sites marchands, il suffit de quelques clics et de la somme modique d'une dizaine d'euros pour recevoir un acte de propriété d'un terrain situé sur la Lune ou sur Mars. Le document, souvent imprimé sur papier épais, mentionne des coordonnées géographiques, une superficie et un numéro de parcelle. Aucune autorité publique, terrestre ou extraterrestre, ne reconnaît pourtant la validité de ces titres.

Le commerce s'appuie sur une faille juridique connue depuis les années 1960. Le traité de l'espace, signé en 1967 sous l'égide des Nations unies, interdit à tout État de revendiquer la souveraineté d'un corps céleste. Il ne dit rien, en revanche, de la propriété privée. Les vendeurs exploitent ce silence pour affirmer que personne ne peut leur contester la possession de terrains qu'ils ont eux-mêmes délimités.

Une pratique ancienne aux fondements juridiques fragiles

Le premier vendeur connu de terrains lunaires a commencé son activité dans les années 1980, aux États-Unis, en s'appuyant sur une lecture personnelle du traité de 1967. Il a ensuite déposé une déclaration auprès d'une administration locale américaine, ce qui lui a permis d'affirmer détenir un titre officiel. D'autres entrepreneurs ont repris le modèle, en y ajoutant des registres privés, des certificats numérotés et des cartes parcellaires.

Ces démarches ne créent aucune obligation pour les États. Un registre tenu par une entreprise ou par un particulier n'a pas la valeur d'un cadastre. La déclaration faite auprès d'une administration locale américaine n'engage que cette administration et ne confère aucun droit sur un objet situé hors du territoire national. Les juristes spécialisés du droit spatial rappellent régulièrement que ces actes relèvent du registre commercial, pas du droit international.

Le traité de 1967 prévoit par ailleurs que l'exploration et l'utilisation de l'espace se font « au bénéfice et dans l'intérêt de tous les pays ». Cette formulation, reprise dans les accords ultérieurs, rend difficile la reconnaissance d'une appropriation privée exclusive. Les États-Unis ont adopté en 2015 une loi autorisant leurs entreprises à extraire et à commercialiser des ressources spatiales, mais ce texte ne reconnaît pas la propriété du sol lui-même.

Un marché de niche aux ressorts essentiellement symboliques

Les acheteurs ne se font guère d'illusions sur la portée juridique de leur acquisition. La plupart recherchent un objet de curiosité, un cadeau original ou un support de communication. Certaines entreprises vendent aussi des « noms d'étoiles » ou des parcelles de la Lune à des fins publicitaires, en associant l'acheteur à une campagne marketing.

Le prix reste faible, ce qui limite le risque financier. Les montants varient selon la superficie, l'emplacement revendiqué et le type de document fourni. Une parcelle présentée comme proche d'un site d'alunissage historique se négocie plus cher qu'une zone anonyme. Ce différentiel de prix ne repose sur aucune évaluation foncière réelle : il traduit uniquement la valeur narrative attachée à un lieu.

Le modèle économique repose sur le volume et sur le renouvellement de l'offre. Les vendeurs proposent des extensions, des « titres de propriété » pour des astéroïdes, des certificats de donation ou des abonnements à des registres privés. Cette diversification montre que le produit vendu est moins le terrain que l'objet symbolique et le récit qui l'accompagne.

Les limites d'une appropriation privée à l'épreuve du droit et de la technique

Aucun précédent judiciaire n'a validé la propriété privée d'un terrain extraterrestre. Les rares contentieux portent sur des litiges entre vendeurs concurrents, sur des allégations publicitaires trompeuses ou sur des questions de propriété intellectuelle. Aucun tribunal n'a eu à statuer sur la possession effective d'une parcelle lunaire, faute de demandeur capable d'en établir l'usage.

La question deviendra plus concrète à mesure que des missions se poseront sur le sol lunaire. Les accords Artemis, signés par plusieurs dizaines d'États, prévoient des « zones de sécurité » temporaires autour des sites d'exploitation, sans reconnaître de souveraineté. Ces zones organisent la coordination technique entre opérateurs, pas la propriété foncière. Un acteur privé qui installerait une base devrait négocier avec les États concernés, et non avec un vendeur de certificats.

Le droit spatial reste donc en suspens sur la question de la propriété privée des sols. Plusieurs États réfléchissent à un cadre pour l'extraction des ressources, mais aucun ne propose de reconnaître des titres fonciers extraterrestres. Les parcelles vendues aujourd'hui conserveront probablement leur statut de souvenir. Leur valeur, réelle, tient à l'objet et au récit, pas au sol qu'elles désignent.