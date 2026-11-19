L'agriculture verticale terrestre et les fermes martiennes partagent un défi commun : produire de la biomasse comestible sans sol. Mais entre lampes LED et contraintes extrêmes, leurs réalités divergent profondément.

Deux projets, un même problème de surface

Dans une chambre froide reconvertie en serre expérimentale, des bacs empilés sur plusieurs niveaux font pousser de la salade sous éclairage artificiel. À des centaines de millions de kilomètres, les mêmes questions de surface, d'énergie et de recyclage reviennent dans les études de conception d'une base martienne.

L'agriculture verticale et la ferme martienne partagent un point de départ : produire de la biomasse comestible là où le sol manque ou ne convient pas. Les deux domaines se croisent dans la littérature technique, mais ils répondent à des contraintes très différentes.

L'agriculture verticale sur Terre : empiler pour économiser l'espace

Le principe consiste à cultiver en étages superposés, souvent hors sol, dans des bâtiments fermés. Les racines plongent dans un substrat inerte ou dans une solution nutritive, et l'éclairage est assuré par des diodes électroluminescentes. L'objectif est de produire près des consommateurs, sur des surfaces réduites, avec un contrôle fin de la température et de l'hygrométrie.

Le principal poste de coût est l'énergie. Remplacer le soleil par des lampes consomme de l'électricité en continu, ce qui pèse sur le prix de revient. Les cultures les plus adaptées sont celles à cycle court et à forte valeur : salades, herbes aromatiques, jeunes pousses. Les céréales et les tubercules, qui demandent beaucoup de lumière et de volume, restent rarement rentables dans ce format.

La technique présente d'autres limites. Elle ne remplace pas une agriculture de plein champ à grande échelle, et son bilan environnemental dépend fortement du mix électrique local. Une serre verticale alimentée par des énergies fossiles peut afficher une empreinte supérieure à celle d'une culture importée par transport réfrigéré, selon l'origine des intrants et la distance parcourue.

La ferme martienne : produire sous contrainte extrême

Sur Mars, l'atmosphère est très fine, la pression au sol faible et les températures moyennes négatives. Les projets étudiés par les agences spatiales et les équipes de recherche partent donc d'une agriculture entièrement confinée, sous pression, avec un éclairage artificiel ou filtré. Le sol martien contient des perchlorates, des composés toxiques pour les plantes et pour l'humain, ce qui impose un lavage ou l'usage de substrats importés.

Les scénarios privilégient des cultures à rendement rapide et à faible encombrement : salades, épinards, radis, pommes de terre. La pomme de terre revient souvent dans les études de faisabilité pour sa densité calorique et sa tolérance relative aux substrats pauvres. Les céréales sont envisagées, mais elles exigent des surfaces et des volumes d'eau considérables au regard de la capacité d'emport des véhicules.

La différence majeure avec une ferme verticale terrestre tient à la circularité. Sur Mars, l'eau, l'air et les nutriments doivent être recyclés presque intégralement. Les déchets végétaux deviennent une ressource pour le compostage ou la méthanisation, et l'éclairage est dimensionné en fonction de la puissance disponible, elle-même liée aux panneaux solaires ou à un réacteur nucléaire embarqué.

Ces contraintes expliquent pourquoi la recherche martienne s'intéresse autant aux systèmes fermés qu'aux plantes elles-mêmes. La sélection variétale porte sur la tolérance au stress, la compacité et la rapidité du cycle, davantage que sur le goût ou la présentation commerciale.

Ce que les deux approches s'empruntent

Les échanges entre les deux domaines sont réels mais asymétriques. Les serres verticales terrestres ont hérité de travaux menés pour le spatial sur l'éclairage à diodes, la culture hors sol et le contrôle automatisé de l'ambiance. À l'inverse, les concepteurs de missions martiennes observent les retours d'expérience des fermes verticales sur la fiabilité des systèmes et la gestion des pannes.

Les leçons restent toutefois partielles. Une exploitation terrestre peut compter sur un réseau électrique, un approvisionnement en pièces détachées et une intervention humaine rapide. Une base martienne fonctionne en autonomie prolongée, avec des marges de sécurité bien plus serrées. Un système jugé acceptable sur Terre peut être disqualifié dans l'espace pour cette seule raison.

Le débat porte aussi sur la finalité. L'agriculture verticale terrestre cherche surtout à réduire les distances et à sécuriser l'approvisionnement de zones urbaines denses. La ferme martienne vise la survie d'équipages et l'autonomie alimentaire à très long terme. Les deux activités partagent des outils, pas nécessairement des modèles économiques. Les projections de rentabilité des fermes verticales, déjà fragiles sur Terre, ne se transposent pas à un contexte où la production n'a pas de prix de marché comparable.