L’allongement continu de l’espérance de vie n’est plus une évidence, même avant la Covid. Découvrez pourquoi les biotechnologies, aussi prometteuses soient-elles, ne suffisent pas à elles seules.

Un recul de l’espérance de vie qui n’était pas prévu

L’idée d’un allongement continu de la durée de vie paraît acquise. Les courbes des décennies précédentes semblaient la confirmer : chaque génération vivait en moyenne plus longtemps que la précédente. Or, dans plusieurs pays à revenu élevé, cet élan s’est infléchi bien avant la pandémie de Covid-19. Aux États-Unis, l’espérance de vie a reculé sur plusieurs années consécutives à partir du milieu des années 2010, un phénomène largement attribué aux décès par surdose et par suicide chez les adultes d’âge moyen.

Ce retournement ne signifie pas que les biotechnologies ont échoué. Il rappelle qu’elles n’agissent pas seules. La durée de vie moyenne dépend aussi des conditions sociales, des inégalités d’accès aux soins, de l’alimentation et des comportements. Un traitement efficace ne compense pas un système de santé fragmenté ni des déterminants sociaux défavorables.

La distinction entre espérance de vie et durée de vie maximale est ici décisive. La première mesure une moyenne, sensible aux morts précoces. La seconde décrit la limite atteinte par les individus les plus âgés. Les deux évoluent différemment, et confondre l’une et l’autre conduit à surestimer les effets réels des avancées biomédicales.

Ce que les biotechnologies ont réellement changé

Les gains les plus tangibles ne relèvent pas d’un ralentissement du vieillissement lui-même, mais de la correction de causes de mortalité précoces. Les thérapies ciblées contre certains cancers, les traitements antiviraux à action directe contre l’hépatite C ou les vaccins à ARN messager illustrent une même logique : transformer des maladies autrefois fatales en affections chroniques ou guérissables. Le bénéfice se lit d’abord sur la survie à cinq ou dix ans, pas sur l’âge maximal atteint.

La génétique médicale a également modifié le pronostic de maladies rares. Le séquençage rapide permet aujourd’hui des diagnostics qui prenaient auparavant des années, et quelques thérapies géniques corrigent des déficits héréditaires chez l’enfant. Ces avancées restent toutefois concentrées sur un petit nombre de pathologies et concernent des effectifs limités.

Un pan de recherche distinct s’attaque au mécanisme du vieillissement cellulaire : sénescence, inflammation chronique, usure des télomères. Les travaux sur ces voies biologiques ont progressé, mais aucun traitement validé chez l’humain ne permet à ce jour de prolonger significativement la durée de vie en bonne santé. Les résultats obtenus chez l’animal ne se transposent pas automatiquement.

Il faut enfin compter avec un effet de structure : une part croissante des gains d’espérance de vie provient de la réduction de la mortalité infantile et des maladies infectieuses, mécanismes largement épuisés dans les pays riches. Les progrès futurs devront donc venir de la prise en charge des maladies chroniques et du grand âge, où les marges sont plus étroites.

Les limites qui pèsent sur les projections

Les promesses d’extension spectaculaire de la durée de vie reposent souvent sur des extrapolations fragiles. Les modèles qui projettent une longévité de plusieurs siècles supposent que les découvertes fondamentales se traduiront en traitements sûrs et accessibles, ce qui n’est vérifié pour aucune molécule à ce jour. La recherche sur le vieillissement se heurte à une difficulté méthodologique : les essais cliniques devraient suivre des participants pendant des décennies pour démontrer un effet sur la longévité, ce qui rend la preuve coûteuse et lente.

Le coût des thérapies constitue une seconde limite. Les traitements géniques et les thérapies cellulaires figurent parmi les plus onéreux du système de soins. Leur diffusion à grande échelle poserait des questions de financement et d’équité que les systèmes de santé n’ont pas résolues.

Un troisième frein tient à la nature même du vieillissement. Il ne s’agit pas d’une maladie unique mais d’un ensemble de processus qui s’entretiennent mutuellement. Cibler une seule voie biologique produit des effets modestes, et les combinaisons de traitements soulèvent des problèmes de sécurité difficiles à évaluer.

Ces réserves n’invalident pas la recherche en cours. Elles invitent à distinguer ce qui est démontré, ce qui est prometteur et ce qui relève de l’hypothèse. Sur les dernières années, les biotechnologies ont surtout amélioré la survie face à des maladies précises. L’allongement de la durée de vie à l’échelle des populations, lui, reste dépendant de facteurs qui dépassent largement le laboratoire.