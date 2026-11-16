Concevoir une tenue spatiale n'a rien d'esthétique : sécurité, régulation thermique et évacuation de l'humidité dictent chaque couture. Découvrez pourquoi les vêtements des astronautes empruntent autant au sport qu'à l'aéronautique.

Ce que la combinaison doit garantir avant tout

Un équipage qui passe plusieurs jours dans un volume pressurisé confiné ne peut pas changer de tenue comme sur Terre. Chaque pièce doit remplir plusieurs fonctions simultanément : maintenir le corps à température, évacuer l'humidité, résister aux contraintes mécaniques et rester compatible avec les équipements de survie. La conception part donc rarement d'une recherche esthétique.

Le premier impératif est la sécurité. En cas de dépressurisation, les vêtements ne doivent ni gêner l'enfilage rapide d'une combinaison pressurisée, ni produire de fibres susceptibles de boucher les filtres ou d'encrasser les circuits d'air. Les matières traitées contre les décharges électrostatiques sont courantes, car l'atmosphère enrichie en oxygène rend une étincelle plus dangereuse qu'au sol.

Le second impératif est physiologique. L'absence de gravité modifie la circulation des fluides, et l'effort physique en apesanteur produit une transpiration que les tissus doivent évacuer sans la retenir. Les sous-vêtements techniques à mailles ouvertes, proches de ceux utilisés en montagne ou en endurance, répondent à cette contrainte.

Les couches internes : sous-vêtements et vêtements de travail

À l'intérieur de la station, l'équipage porte des tenues souples proches du vêtement de sport. Les sous-vêtements sont généralement en fibres synthétiques, parfois traitées antibactériennes, car le lavage du linge à bord reste limité. Le port prolongé impose une résistance aux odeurs et une séchage rapide.

Par-dessus, les tenues de travail combinent plusieurs éléments : pantalons à poches multiples pour fixer les outils, genoux renforcés pour les déplacements le long des parois, sangles de fixation pour éviter que les vêtements ne flottent. Les tissus ignifugés sont privilégiés, en référence aux normes aéronautiques et militaires. La coupe reste ajustée sans être compressive, afin de ne pas gêner les mouvements dans les modules étroits.

Un point distingue ces tenues des vêtements terrestres : l'absence de coutures saillantes et de fermetures à glissière métalliques exposées, qui pourraient rayer les hublots ou s'accrocher aux commandes. Les fermetures sont souvent recouvertes ou remplacées par des systèmes à velcro et des liens souples.

Combinaisons pressurisées et tenues de sortie

La combinaison de sortie extravéhiculaire constitue un cas à part. Elle n'est pas un vêtement au sens habituel, mais un véhicule souple à part entière, avec ses articulations, son système de refroidissement liquide et son casque. Les gants, en particulier, demandent une dextérité compatible avec la manipulation d'outils fins, ce qui limite l'épaisseur des matériaux.

Les combinaisons de vol, portées au lancement et à l'atterrissage, répondent à d'autres contraintes. Elles doivent rester fonctionnelles en cas de dépressurisation de la cabine et permettre à l'occupant de survivre quelques minutes, le temps d'une évacuation. Leur conception hérite directement des combinaisons de pilotes d'essai à haute altitude.

Ces équipements ne sont pas interchangeables. Une tenue de travail intérieure ne protège pas contre le vide, et une combinaison pressurisée serait inutilisable pour dormir ou travailler dans un module. Chaque couche correspond à un usage précis, avec ses propres tolérances.

Limites et perspectives

Les solutions actuelles restent coûteuses et peu personnalisables. La taille des équipages étant réduite, les vêtements sont souvent produits en quelques exemplaires, ce qui complique les ajustements morphologiques. Le lavage à bord, limité par la consommation d'eau et la gestion des déchets, pèse aussi sur la conception : les tissus doivent supporter un nombre réduit de cycles sans se dégrader.

Les recherches en cours portent sur des fibres plus légères, des assemblages sans couture et des matériaux capables de réguler la température de façon passive. Certaines pistes s'inspirent des textiles techniques civils, mais leur qualification pour le vol spatial exige des essais longs, notamment sur le comportement au feu et la libération de particules.

Ces vêtements restent donc un compromis entre sécurité, confort et logistique. Leur évolution dépendra moins de la mode que de la capacité à réduire la masse embarquée et à simplifier l'entretien, deux contraintes qui pèsent sur chaque kilogramme envoyé en orbite.