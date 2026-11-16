Le "marché des augmentations humaines" reste morcelé et sans chiffres consolidés, dominé par des usages médicaux loin du fantasme transhumaniste. Découvrez pourquoi cette frontière poreuse brouille les pistes économiques.

Un marché morcelé, sans chiffre consolidé

Il n'existe pas de comptabilité publique du « marché des augmentations humaines ». Les analystes qui tentent de le cerner le découpent en sous-ensembles très différents : prothèses et implants médicaux, dispositifs portables de suivi physiologique, interfaces neuronales expérimentales, produits de génétique récréative. Chacun relève d'une filière industrielle distincte, avec ses régulateurs et ses clients.

Le segment le plus visible reste celui des objets connectés de santé, porté par de grands groupes électroniques et par des fabricants de dispositifs médicaux. Les interfaces cerveau-machine, souvent médiatisées, représentent en revanche des volumes beaucoup plus faibles et restent majoritairement financées par la recherche publique ou par des investisseurs privés.

Cette dispersion explique pourquoi les discours sur un « marché du transhumanisme » peinent à se traduire en indicateurs économiques. Les entreprises concernées se définissent rarement comme transhumanistes : elles vendent un produit médical, un capteur ou un logiciel d'analyse.

Des usages médicaux avant tout

L'essentiel des augmentations commercialisées relève de la compensation d'un handicap ou du traitement d'une maladie. Les prothèses de membre, les implants cochléaires, les pompes à insuline automatisées ou les exosquelettes d'assistance à la marche sont conçus pour restaurer une fonction perdue, pas pour la dépasser.

Les progrès récents portent surtout sur le couplage entre le dispositif et le système nerveux. Une prothèse myoélectrique capte les signaux musculaires résiduels pour commander un mouvement ; certaines interfaces implantées visent à transmettre une sensation tactile. Ces dispositifs restent coûteux, remboursés de façon inégale selon les pays, et leur accès dépend fortement des systèmes de santé.

La frontière avec l'augmentation volontaire est toutefois poreuse. Un exosquelette conçu pour la rééducation peut aussi être utilisé par un salarié pour porter des charges lourdes. Un implant oculaire destiné à une pathologie sévère ouvre des discussions sur un usage au-delà du seuil thérapeutique. Les entreprises commerciales restent prudentes sur ce point, car une extension d'usage non médicale change le cadre réglementaire applicable.

Le suivi physiologique, augmentation la plus répandue

L'augmentation la plus diffusée n'est pas chirurgicale. Elle passe par des capteurs portés au poignet, des bagues connectées ou des patchs cutanés qui mesurent fréquence cardiaque, sommeil, glycémie ou oxygénation. Ces objets relèvent de l'électronique grand public ou, pour certains, du dispositif médical.

Leur intérêt réel tient à la mesure continue, impossible à obtenir lors d'une consultation ponctuelle. Leur limite tient à la qualité des données : plusieurs travaux ont montré des écarts entre les valeurs affichées par des objets grand public et celles d'appareils de référence, notamment sur la mesure de l'oxygène sanguin ou du rythme cardiaque pendant l'effort.

La question du statut des données se pose avec acuité. Les conditions d'utilisation de ces objets déterminent qui peut accéder aux séries temporelles produites. Des assureurs et des employeurs ont manifesté de l'intérêt pour ces informations, ce qui a conduit certains régulateurs à encadrer leur usage. La valeur commerciale de ces dispositifs ne réside pas seulement dans le matériel, mais dans l'exploitation des données qu'ils collectent.

Interfaces neuronales : promesses et cadre incertain

Les interfaces neuronales implantées suscitent un intérêt industriel croissant. Plusieurs jeunes entreprises développent des électrodes souples ou des réseaux d'électrodes destinés à enregistrer l'activité cérébrale, avec l'objectif affiché de restaurer la communication chez des patients paralysés. Des essais cliniques ont permis à des participants de piloter un curseur ou de produire du texte par la pensée.

Ces résultats restent obtenus sur de très petits effectifs, dans des protocoles de recherche, avec un accompagnement technique lourd. La durée de vie des implants, la stabilité du signal sur plusieurs années et le risque chirurgical ne sont pas résolus. Aucune de ces technologies n'est aujourd'hui disponible comme produit de consommation.

Le débat porte aussi sur les modèles économiques envisagés. Certaines entreprises évoquent un abonnement logiciel associé à l'implant, ce qui soulève des questions de dépendance : un patient équipé pourrait perdre une partie de ses fonctions si le service associé s'interrompt. Des associations de patients et des autorités éthiques ont demandé que ces scénarios soient anticipés dans les essais eux-mêmes.

Génétique récréative et zones grises réglementaires

Un autre segment se développe en marge de la médecine : la vente de tests génétiques et de compléments présentés comme personnalisés selon le patrimoine génétique de l'acheteur. Ces offres reposent sur des associations statistiques entre des variants génétiques et des traits ou des risques, dont la portée prédictive est souvent surestimée dans le discours commercial.

La thérapie génique somatique, elle, reste un acte médical lourd, réservé à des maladies rares et encadré par les agences du médicament. Les tentatives d'édition du génome sur des embryons humains destinés à la naissance sont interdites dans de nombreux pays, mais la surveillance repose sur des coopérations internationales imparfaites.

Les entreprises qui commercialisent des augmentations se heurtent donc à un double obstacle : la preuve d'efficacité, qui exige des essais longs et coûteux, et la qualification réglementaire de leur produit, qui détermine les exigences applicables. Les cas où l'usage dépasse le cadre médical restent minoritaires, mais ce sont eux qui alimentent l'essentiel des discussions publiques sur le sujet.