Le « corps augmenté » ne relève plus de la science-fiction : prothèses sensorielles et interfaces cerveau-machine restaurent ou étendent nos capacités. Mais où s'arrête la rééducation et où commence l'augmentation ? Un tour d'horizon des dispositifs et des questions éthiques qu'ils soulèvent.

Un patient tétraplégique commande une interface qui lui permet de déplacer un bras robotisé par la pensée. Une équipe chirurgicale implante, dans le même temps, des électrodes sur un nerf périphérique pour restituer une sensation de préhension. Ces situations ne relèvent plus de la démonstration de laboratoire : elles sont documentées dans la littérature médicale et commencent à être proposées dans quelques centres spécialisés, sous protocole de recherche.

Le « corps augmenté » recouvre des réalités très différentes. Il désigne l'ensemble des dispositifs, implantés ou portés, qui suppléent une fonction déficiente, la restaurent partiellement ou l'étendent au-delà de son état d'origine. La frontière avec la médecine de rééducation classique n'est pas nette, et c'est précisément là que se situent les questions éthiques et cliniques les plus discutées.

Des dispositifs qui vont de la suppléance à l'augmentation

La prothèse de membre constitue le cas le plus ancien et le mieux balisé. Les modèles myoélectriques, commandés par les contractions musculaires résiduelles du moignon, sont utilisés depuis plusieurs décennies. La génération suivante vise à rétablir un contrôle plus fin et, surtout, une boucle sensorielle : le patient ne se contente plus de bouger la prothèse, il perçoit une pression, une texture, parfois une position articulaire. Cette restitution sensitive repose sur une stimulation électrique des nerfs, calibrée pour produire des sensations interprétables par le cerveau.

L'interface cerveau-machine représente un autre niveau d'intervention. Elle consiste à enregistrer l'activité neuronale, à la décoder et à la traduire en commandes. Les approches non invasives, par électrodes de surface, offrent une résolution limitée mais évitent la chirurgie. Les approches implantées, posées sur le cortex ou à sa surface, fournissent un signal plus riche au prix d'une intervention neurochirurgicale et d'un suivi au long cours. Les résultats publiés concernent principalement la communication chez des patients en situation de locked-in et le contrôle de membres robotisés ou d'orthèses chez des personnes paralysées.

Entre ces deux pôles, l'exosquelette occupe une place particulière. Il s'agit d'une structure motorisée portée à l'extérieur du corps, utilisée en rééducation pour la marche chez certains patients après un accident vasculaire cérébral ou une lésion médullaire. Le dispositif ne remplace pas une fonction perdue de façon permanente : il accompagne un entraînement, et son efficacité dépend fortement du stade de la lésion et de la motivation du patient à s'y soumettre régulièrement.

Ce que le soin change dans la relation et dans la décision

L'introduction de ces technologies modifie la répartition des responsabilités. Le clinicien ne prescrit plus seulement un traitement ou un appareillage : il participe à une décision d'implantation, avec ce qu'elle comporte d'irréversible. Le consentement doit porter non seulement sur le geste chirurgical, mais sur la maintenance, sur les mises à jour du logiciel de décodage, sur la durée de vie du matériel et sur les conditions dans lesquelles le dispositif pourra être retiré ou abandonné.

La question de l'obsolescence est centrale et rarement traitée comme telle dans le débat public. Un implant dont le fabricant cesse la production ou le support logiciel laisse l'utilisateur dans une dépendance technique non prévue au départ. Plusieurs équipes de recherche plaident pour que les protocoles d'essai intègrent dès la conception une stratégie de reprise ou de remplacement, et pour que les données neuronales enregistrées restent accessibles au patient et à son médecin traitant.

La relation de soin se déplace aussi vers l'entourage. L'ajustement d'une prothèse sensorielle ou d'une interface nécessite des séances longues, souvent conduites avec un proche qui aide à la mise en place et au recalibrage. Le temps soignant ne se limite plus au geste technique : il inclut la formation de l'utilisateur et de sa famille, ainsi qu'un accompagnement psychologique face à l'écart entre les promesses de la recherche et les performances réelles du dispositif au quotidien.

Les limites et les points de vigilance

Les résultats spectaculaires relayés dans la presse proviennent souvent d'études portant sur un très petit nombre de participants, dans des conditions contrôlées. Le passage du laboratoire au domicile se heurte à des contraintes matérielles : encombrement, autonomie des batteries, tolérance cutanée des électrodes, stabilité du signal dans le temps. Une interface implantée peut voir la qualité de son enregistrement se dégrader avec la formation de tissu cicatriciel autour des électrodes, ce qui impose des recalibrations ou, dans certains cas, une nouvelle intervention.

Le coût et l'accès constituent un second obstacle. Ces dispositifs restent, pour l'essentiel, financés dans le cadre de la recherche ou de programmes pilotes. Leur diffusion dépendra de l'évaluation médico-économique, c'est-à-dire de la comparaison entre le prix du matériel et du suivi d'une part, et le gain d'autonomie mesuré d'autre part. Cette évaluation est difficile à conduire, car les bénéfices attendus — participation sociale, réduction du besoin d'assistance, santé mentale — se prêtent mal à une quantification unique.

Un dernier point de vigilance concerne la distinction entre soin et augmentation. Restaurer une fonction perdue et étendre une capacité au-delà de la norme physiologique ne soulèvent pas les mêmes questions. La première situation s'inscrit dans une logique thérapeutique admise ; la seconde relève de choix individuels dont les conséquences collectives — assurance, responsabilité, égalité d'accès — ne sont pas encore encadrées. La plupart des équipes de recherche clinique s'en tiennent aujourd'hui à une finalité de restauration fonctionnelle, mais la frontière est poreuse, et les dispositifs conçus pour un usage thérapeutique peuvent ensuite être détournés vers d'autres usages.

Les recommandations publiées par les agences sanitaires insistent sur plusieurs exigences : un suivi des patients sur plusieurs années, une évaluation indépendante des promoteurs, et une information claire sur le caractère expérimental de certaines fonctions. Ces exigences ne ralentissent pas seulement la mise sur le marché ; elles conditionnent la confiance que les patients peuvent accorder à des technologies dont ils seront, à terme, les porteurs permanents.