La pénurie de médecins ne touche plus seulement les campagnes : des villes moyennes connaissent désormais des délais comparables. Découvrez les facteurs qui se cumulent et les solutions mises en place par les communes.

Une tension qui ne se limite plus aux zones rurales

Les dispositifs de mesure de l'accès aux soins convergent vers un constat : la faible densité médicale, longtemps associée aux campagnes isolées, concerne désormais des communes de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Les indicateurs d'accessibilité aux médecins généralistes, calculés à partir du nombre de praticiens rapporté à la population et de leur répartition sur le territoire, situent certaines villes moyennes dans des situations comparables à celles de zones rurales.

Le phénomène tient à plusieurs facteurs qui se cumulent. Le vieillissement des praticiens en activité réduit progressivement l'offre, tandis que le numerus clausus appliqué pendant des années a limité le nombre de nouveaux diplômés. Les jeunes médecins choisissent par ailleurs plus souvent des exercices salariés ou regroupés, en ville, ce qui pèse sur les installations en cabinet individuel.

Ce que change la pénurie dans l'organisation des soins

La première conséquence visible est l'allongement des délais pour obtenir un rendez-vous. Dans les territoires les plus tendus, les patients doivent attendre plusieurs semaines pour une consultation de médecine générale, et certains renoncent à consulter. Les services d'urgence absorbent alors une partie de la demande qui relève normalement de la ville, ce qui contribue à leur saturation.

Les communes concernées développent des réponses pragmatiques. Certaines ouvrent des maisons de santé pluriprofessionnelles, où généralistes, infirmiers et kinésithérapeutes partagent des locaux et une organisation commune. D'autres expérimentent des centres de santé salariés, portés par des collectivités ou des associations, qui recrutent des médecins sur contrat plutôt que sur installation libérale.

La téléconsultation complète parfois ce dispositif, notamment pour le renouvellement d'ordonnances ou le suivi de pathologies simples. Elle suppose toutefois une connexion correcte et un lieu équipé, souvent une pharmacie ou une maison de santé, pour que l'examen conserve une part d'échange physique.

Les limites des dispositifs de compensation

Aucune de ces solutions ne reconstitue à elle seule une offre de proximité équivalente à celle d'un cabinet de quartier. Les maisons de santé attirent des professionnels, mais leur ouverture dépend de la disponibilité de médecins, qui reste la ressource rare. Un bâtiment neuf ne suffit pas à faire venir un praticien. À consulter également : https://access-informatique.net.

Les aides à l'installation, exonérations et primes versées aux jeunes médecins, produisent des effets inégaux selon les territoires. Elles pèsent peu face à des arbitrages plus larges : emploi du conjoint, scolarité des enfants, possibilité de congés et de remplacement. Les incitations financières ne compensent pas toujours ces contraintes de vie quotidienne.

La téléconsultation, enfin, présente des limites de fond. Elle ne permet pas la palpation ni certains examens cliniques, et son recours reste inégal selon l'âge et l'aisance numérique des patients. Elle déplace aussi la demande vers des plateformes parfois éloignées du territoire, sans garantie de continuité avec les professionnels locaux.

Ce que les villes moyennes tentent de faire

Face à ces limites, plusieurs communes misent sur l'anticipation plutôt que sur la seule compensation. Elles recensent les départs à la retraite prévus dans les prochaines années et cherchent à organiser une succession avant que le cabinet ne ferme. Certaines passent par des conventions avec des facultés pour accueillir des internes en stage, avec l'espoir qu'une partie s'installe ensuite.

D'autres travaillent sur l'attractivité globale du territoire : logement, transports, équipements culturels et sportifs, emploi pour le conjoint. L'argument repose sur l'idée qu'un médecin s'installe là où sa famille peut vivre, et pas seulement là où une prime est versée. Ces démarches restent difficiles à évaluer, car leurs effets s'inscrivent dans la durée.

Le transfert de compétences vers d'autres professionnels de santé, pharmaciens pour certains renouvellements, infirmiers en pratique avancée pour le suivi de maladies chroniques, allège une partie de la charge. Il ne remplace pas le diagnostic médical et suppose des protocoles de coopération encadrés, dont la mise en place varie fortement d'un territoire à l'autre.

La situation des villes moyennes illustre ainsi un déplacement du problème plutôt qu'une résolution. Les outils existent, mais leur efficacité dépend de conditions locales : présence d'une équipe déjà constituée, capacité à recruter, soutien des collectivités. Là où ces conditions manquent, l'écart avec les métropoles continue de se creuser.