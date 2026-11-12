L'ordinateur quantique peut-il vraiment casser le chiffrement de nos comptes bancaires ? Entre menace réelle sur la cryptographie et limites physiques des prototypes actuels, démêlez ce qui nous attend vraiment.

Un ordinateur quantique peut-il casser le chiffrement qui protège les comptes bancaires, les messageries et les transactions en ligne ? La question revient régulièrement depuis que des laboratoires et de grandes entreprises technologiques communiquent sur leurs prototypes. Elle mérite d'être prise au sérieux, mais elle se confond souvent avec une autre, plus immédiate : ce que ces machines changeront concrètement pour un particulier, une petite entreprise ou un service public dans les prochaines années.

Ce qu'un ordinateur quantique fait différemment

Un ordinateur classique manipule des bits, qui valent soit 0, soit 1. Un ordinateur quantique manipule des qubits, capables de se trouver dans une superposition de ces deux états. Ce n'est pas une simple accélération : c'est un mode de calcul différent, fondé sur des propriétés physiques comme l'intrication, où l'état de deux particules reste lié.

Cette différence ne rend pas la machine plus rapide pour tout. Elle excelle sur certains problèmes dont la structure s'y prête, et se révèle médiocre sur la plupart des tâches courantes. Un tableur, un logiciel de comptabilité ou un site web n'ont rien à gagner à tourner sur un processeur quantique. Les prototypes actuels restent par ailleurs très sensibles aux perturbations extérieures : la moindre vibration ou variation de température introduit des erreurs, ce qui impose des dispositifs de correction encore coûteux et imparfaits.

La menace sur le chiffrement, et son calendrier

Le risque le mieux documenté concerne la cryptographie asymétrique, celle qui repose sur des problèmes mathématiques réputés difficiles, comme la factorisation de grands nombres. Un algorithme quantique théorisé dès les années 1990 permettrait, sur une machine suffisamment grande et stable, de résoudre ces problèmes bien plus vite que les ordinateurs classiques. Les échanges de données sur internet s'appuient largement sur ce type de chiffrement.

La nuance tient à l'échelle. Les machines capables de telles opérations demanderaient un nombre de qubits fiables sans commune mesure avec les prototypes annoncés. Aucune échéance précise ne fait consensus parmi les chercheurs, et les estimations varient fortement selon les hypothèses techniques retenues. Le risque est donc réel mais différé, ce qui explique la réponse des organismes de normalisation : développer et déployer dès maintenant des algorithmes dits post-quantiques, résistants à ces attaques.

Un point mérite attention : les données sensibles peuvent être interceptées aujourd'hui et déchiffrées plus tard, une fois les machines disponibles. Pour les informations à longue durée de vie, la protection doit être anticipée.

Ce que cela change pour les entreprises et les administrations

Pour la plupart des organisations, la première conséquence n'est pas l'achat d'un ordinateur quantique, mais la mise à jour des logiciels de chiffrement. Les bibliothèques cryptographiques utilisées dans les sites web, les VPN et les objets connectés devront progressivement intégrer les nouveaux standards. Cette migration est technique, longue, et concerne des systèmes parfois anciens ou mal inventoriés.

Le second enjeu est l'accès au calcul. Les machines quantiques devraient d'abord être proposées en location via des plateformes cloud, comme le sont aujourd'hui les processeurs graphiques. Une entreprise n'achètera pas l'ordinateur, elle louera du temps de calcul pour des problèmes ciblés : simulation de molécules, optimisation de tournées, chimie des matériaux. Les secteurs concernés restent limités, et les bénéfices restent pour l'instant difficiles à quantifier hors laboratoire.

Risque de déchiffrement à long terme : priorité à la migration cryptographique.

Accès au calcul : location de temps machine plutôt qu'achat d'équipement.

Usages ciblés : chimie, matériaux, optimisation, loin des applications bureautiques.

Les petites structures sont peu exposées à court terme, sauf si elles manipulent des données personnelles ou des secrets industriels conservés longtemps. Les fournisseurs de services numériques, eux, portent la responsabilité de la transition pour leurs clients.

Les limites à garder en tête

L'écart entre les annonces et les usages réels reste considérable. Les prototypes actuels ne sont pas tolérants aux fautes à grande échelle, et la correction d'erreurs quantiques consomme beaucoup de qubits physiques pour produire peu de qubits logiques utilisables. La feuille de route technique est donc plus incertaine que ne le suggèrent certains communiqués.

Il faut aussi distinguer le calcul quantique de la communication quantique, souvent confondus dans le débat public. La distribution de clés quantiques, qui utilise d'autres principes, est déjà déployée sur des liaisons courtes, mais elle ne résout pas à elle seule le problème de la migration des algorithmes.

Enfin, l'arrivée de ces machines ne rend pas obsolète la sécurité informatique ordinaire. Les mots de passe faibles, les logiciels non mis à jour et les erreurs de configuration restent, de très loin, les causes les plus fréquentes d'incidents. Une organisation qui néglige ces fondamentaux au motif qu'elle prépare l'après-chiffrement se trompe de priorité.