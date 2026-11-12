Artémis et Chang'e 6 ont relancé la course lunaire : la question n'est plus d'y aller, mais d'y rester. Ravitaillement en orbite et autonomie en surface restent les vrais verrous.

Un calendrier qui se remplit depuis 2022

La mission Artémis I de la NASA a bouclé en décembre 2022 un vol non habité autour de la Lune, avec un retour atmosphérique à grande vitesse qui a servi à valider le bouclier thermique de la capsule Orion. Cette étape a ouvert une séquence où plusieurs programmes nationaux et privés annoncent désormais des alunissages à échéance rapprochée, sans que le calendrier soit stabilisé.

Le retour d'échantillons lunaires par la sonde chinoise Chang'e 6, en juin 2024, a confirmé qu'un pays autre que les États-Unis maîtrisait la chaîne complète d'un prélèvement et d'un retour sur Terre. Ce résultat a déplacé le débat : la question n'est plus de savoir si des engins atteindront le sol lunaire, mais qui y installera une présence durable et selon quelles règles.

Les vols habités et le problème du ravitaillement

Le programme Artémis prévoit un premier retour d'astronautes à la surface lunaire, avec un atterrisseur fourni par une entreprise privée dans le cadre d'un contrat de service. Le principe diffère d'Apollo : la NASA achète un transport, elle ne construit plus l'ensemble de la chaîne. Cette architecture transfère une partie du risque technique et financier aux opérateurs, mais rend la planification dépendante de leur capacité à tenir les délais.

La difficulté principale n'est pas le trajet, relativement court, mais l'autonomie en surface. Un séjour de quelques jours exige de l'énergie, de l'oxygène, de l'eau et une protection thermique contre des écarts de température considérables entre le jour et la nuit lunaire. Les atterrisseurs actuels transportent ces ressources avec eux, ce qui limite la durée et la masse utile.

Le ravitaillement en orbite constitue donc le verrou technique. Transférer du propergol cryogénique d'un véhicule à un autre dans l'espace n'a jamais été réalisé à cette échelle. Plusieurs agences travaillent sur des démonstrateurs, mais la maturité de ces technologies conditionne la cadence des missions habitées, davantage que la fusée elle-même.

Ressources locales et droit d'accès

L'intérêt pour la glace d'eau des régions polaires sud repose sur un raisonnement simple : l'eau sert à la fois à la consommation des équipages, à la production d'oxygène et, une fois dissociée, à la fabrication de propergol. Extraire cette glace sur place réduirait massivement la masse à lancer depuis la Terre. Aucune mission n'a toutefois démontré une extraction à l'échelle opérationnelle, et la concentration réelle en glace sous la surface reste mal connue localement.

Cette incertitude technique se double d'une incertitude juridique. Le traité de l'espace de 1967 interdit l'appropriation nationale de la Lune, mais n'encadre pas l'exploitation des ressources. Plusieurs États ont adopté des législations nationales autorisant leurs entreprises à commercialiser des matériaux extraits, position que d'autres gouvernements contestent. Aucun régime multilatéral contraignant n'a été adopté.

Les zones les plus convoitées sont rares : quelques crêtes polaires éclairées en permanence, proches de réservoirs de glace supposés. Une implantation sur l'une d'elles exclut de fait l'accès immédiat des autres opérateurs au même site. C'est sur ce point que portent les tensions, plus que sur le sol lunaire dans son ensemble.

Une décennie de tests plutôt que de premières

Les prochaines années seront donc moins marquées par des « premières » symboliques que par une accumulation de vols de qualification : atterrisseurs commerciaux, rovers, expériences de production d'oxygène à partir de régolithe, essais de transfert de propergol. La réussite de ces étapes, souvent peu médiatisées, déterminera si une base habitée permanente devient réaliste ou reste un objectif repoussé.

Deux limites méritent d'être signalées. D'une part, les coûts récurrents d'une présence permanente n'ont pas été établis publiquement, et les programmes dépendent des arbitrages budgétaires annuels. D'autre part, les calendriers annoncés par les agences et les entreprises ont régulièrement glissé ces dernières années ; les dates communiquées aujourd'hui doivent être lues comme des cibles, non comme des engagements fermes.

Vols habités : retour d'équipage en surface, dépendant de la disponibilité des atterrisseurs privés.

Logistique : démonstration du transfert de propergol cryogénique en orbite.

Ressources : qualification d'une extraction de glace à une échelle utile.

Cadre : négociation d'un régime d'accès aux sites polaires, aujourd'hui absent.

La Chine poursuit de son côté un programme lunaire propre, avec l'objectif affiché d'un atterrissage habité avant la fin de la décennie et l'annonce d'une station de recherche internationale. La coexistence de deux chaînes techniques distinctes, sans mécanisme commun de coordination des sites, constitue désormais le paramètre structurant de la décennie lunaire.